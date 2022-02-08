إجتماع برلماني لمناقشة تحديات التجارة والزراعة

2022/02/08 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تحديات قطاعي التجارة والزراعة.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شاخوان عبد الله ترأس اجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة”.وأوضح، أن “الاجتماع تم بحضور وزيري التجارة …

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