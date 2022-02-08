درجال: بيتروفيتش عمل باخلاص وكان محباً للعراق

2022/02/08 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، أن المدرب السابق للمنتخب الوطني زيليكو بيتروفيتش عمل باخلاص مع المنتخب.وقال درجال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها “إيرث نيوز” إن “المدرب بيتروفيتش لم يكن نصاباً وهو صادق في كلامه، بيتروفيتش درب العراق بحرص وكان محباً للعراق”.وبين أن […]

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