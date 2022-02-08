استشهاد واصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في الانبار – عاجل

2022/02/08 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية في صحراء راوه بمحافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى الجيش العراقي في صحراء راوه بمحافظة الانبار".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين".

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