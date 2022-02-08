التربية تكشف عن انفاق أكثر من 19 مليار لخدمة الموظفين

2022/02/08 | 12:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ترأس وزير التربية علي حميد الدليمي، الجلسة الدورية لصندوق التربية المركزي، لمناقشة التقرير السنوي للعام 2021 الخاص بإيرادات ومصروفات الصندوق والإنجازات المتحققة بدعم العاملين في المؤسسة التربوية.وقال الدليمي في مستهل حديثه، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد استطاع صندوق التربية المركزي طوال اشهر السنة الماضية من تقديم الدعم …

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