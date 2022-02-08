وجبة خلف القضبان.. مطعم إيراني يساعد السجناء بطريقته

2022/02/08 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفّر مطعم في إيران لزبائنه تجربة تناول الطعام في "سجن" وهم يرتدون زيّه المخطط باللونين الأبيض والأسود، في مشروع أطلقه موقوفان سابقان يخصصان جزءا من إيراداته لمساعدة من يقبعون خلف القضبان لعدم تمكنهم من سداد ديونهم.

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