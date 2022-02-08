درجال يكرم منتخب اليد ويوجه بتخصيص مقر جديد له

2022/02/08 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..كرم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، المنتخب الوطني بكرة اليد، فيما وجه بتخصيص مقر جديد لاتحاد اليد.وقال درجال في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “كرمنا وفد المنتخب الوطني بكرة اليد المشارك في البطولة الاسيوية الاخيرة التي اختتمت في المملكة العربية السعودية وقدم فيها منتخبنا نتائج مميزة وكان قريبا جدا […]

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