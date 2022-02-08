دولة القانون: مشاركة الاطار في الحكومة المقبلة حسمت

2022/02/08 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، حسم موضوع مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مبينا ان تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الثلث المعطل يرغم الجميع على اشراك الاطار في التوافق السياسي المقبلة.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن ايقاف ترشيح هوشيار زيباري سيحتم على القوى المتحالفة التراجع […]

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