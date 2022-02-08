2022/02/08 | 12:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… فرضت السلطات الكندية حالة الطوارئ في العاصمة أوتاوا لمواجهة الاحتجاجات المندلعة منذ نحو أسبوع ضد القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ونقلت وسائل اعلام كندية عن محافظ مدينة أوتاوا جيم واتسون قوله إن “السلطات اتخذت القرار بعد خروج الأوضاع عن السيطرة في المدينة” معتبراً أن العاصمة مشلولة بشكل تام منذ أكثر من أسبوع.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تفرض حالة الطوارئ في أوتاوا لمواجهة الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تفرض حالة الطوارئ في أوتاوا لمواجهة الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).