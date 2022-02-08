العلماء على أعتاب علاج جديد للمرض الفتاك

2022/02/08 | 12:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد علماء بريطانيون بإنجاز كبير في مكافحة سرطان البنكرياس من خلال تطوير علاج يمكن أن يحسن بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة، والتي بالكاد تحسنت في السنوات الخمسين الماضية.ودمج العلماء من معهد أبحاث السرطان في لندن علاجين مستخدمين بالفعل في المستشفيات كجزء من أبحاثهم واختبروهما على الفئران.ويتمثل أحد العلاجات في […]

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