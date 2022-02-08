مصدر: الطريق سالك أمام الاطار والتيار وقد يصلان لتفاهم مشترك

2022/02/08 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ابدى مصدر نيابي, الثلاثاء, تفاؤله بإمكانية حلحلة الخلافات القائمة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مشيرا الى أن الطريق سالك أمامها وقد يصلان الى تفاهم مشترك بينهما.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مفتاح حل أزمة تشكيل الحكومة ووضعها في الطريق الصحيح متوقف على التفاهم بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري […]

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