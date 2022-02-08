محافظة بغداد توضح بشأن أوامر تعيين على ملاك التربية

2022/02/08 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن صدور أوامر ادارية خاصة بالتعيينات على ملاكات التربية.وأكدت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها لم تصدر اي امر اداري خاص بالتعيين بصفة “معلم جامعي” على الملاكات التدريسية في العاصمة، وان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من وثائق تحت عناوين اوامر …

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