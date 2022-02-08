الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ”داعش” في صلاح الدين

2022/02/08 | 12:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دمرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عدة مضافات لعناصر تنظيم “داعش” الاجرامي في جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين.وقال آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي عبد الكريم خليف العبودي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” قواتنا تواصل تقدمها على قدم وساق في جزيرة البو مرموص حتى تحقيق أهدافها المرسومة بالكامل”.وأضاف […]

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