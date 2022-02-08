نائب عن النجف: الوضع الامني في المحافظة مازال مفقودا

2022/02/08 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن محافظة النجف حميد الشبلاوي، الثلاثاء ، ان الوضع الامني في المحافظة مازال مفقود مما يتطلب مراجعة شاملة لجميع القيادات الامنية ، معتبرا ان غياب الامن في المحافظة تسبب بزيادة المشاكل فيها .وقال الشبلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأمن في المحافظة غير متوفر حاليا ويحتاج إلى قيادات حكيمة لإرجاع […]

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