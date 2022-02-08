على ارتفاع 2,500 متر.. ملعب كرة قدم يتربع فوق قمة جبل يعانقه الضباب في السعودية

2022/02/08 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد جميل ولم يرد تفويته، يوثق المصور السعودي، عبدالرحمن الحريصي، ملعبًا مميزًا لكرة القدم ويقع على قمة جبل في منطقة جازان..إليك الصور!

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