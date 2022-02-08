وول ستريت: عملية سجن الحسكة تحولت إلى كارثة على تنظيم داعش

2022/02/08 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان العملية الكبيرة التي روج لها تنظيم داعش في الحسكة تحولت إلى كارثة بالنسبة للتنظيم.

وفي تقرير موسع، قالت الصحيفة الأميركية إن عملية اقتحام السجن كانت من بين آخر الأعمال التي أمر بها زعيم التنظيم قبل مقتله، وهي أيضا من بين أسوأ الهجمات التي شنها داعش خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما بعد مقتل المسلحين المشاركين بها، وبعض السجناء الذين اشتركوا مع المهاجمين، ومقتل زعيمه في هجمة أميركية.

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