وول ستريت: الاستخارات العراقية كان لها دور مؤثر بمقتل قرداش

2022/02/08 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن دور العراق المؤثر في عملية قتل زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش في سوريا.

وقالت الصحيفة إن الاستخبارات العراقية كثفت جهودها لتعقب موقع زعيم التنظيم في إدلب، مستخدمة مخبرين على الأرض، ونقلت النتائج التي توصلت إليها إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي، لم تكشف عن اسمه، إن الهجوم على سجن الحسكة أثار مخاوف من أن يؤدي اقتحام سجن غويران إلى تكرار حادث الهروب الجماعي لمسلحي التنظيم من سجن أبو غريب في تموز 2013.

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