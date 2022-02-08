الصحة العراقية تحذر من التهاون مع أوميكرون وسلالات أشد فتكاً

2022/02/08 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا نتيجة التهاون بالإجراءات والتدابير الوقائية وعدم الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح إن انخفاض معدل الإصابات لا يعني إن خطر كورونا قد زال، مشيرة الى إن متحور (اوميكرون) يشكل خطورة، ما قد يرفع معدل الإصابات بجائحة كورونا خلال الايام المقبلة مع استمرار تهاون الناس بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم أخذ اللقاح.

واضافت أن متحور اوميكرون أكثر خطورة وسرعة انتشاره تزيد على متحور دلتا بأربعة أضعاف.

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