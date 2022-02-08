2022/02/08 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض واستقدام صادرة بحق مسؤولين سابقين كبار.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة ايرث نيوز، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات […]

ظهرت المقالة بينهم وزير اسبق..



صدور أوامر قبض واستقـدام بحق مسـؤولين سابقين أولاً على ايرث نيوز.

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