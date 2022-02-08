الكرملين: نشر صواريخ أمريكية شرق أوكرانيا يزعزع الاستقرار

2022/02/08 | 13:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر واشنطن أنظمة صواريخ شرق أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.وقال بيسكوف في تصريحات صحافية، إن “من شأن ذلك أن يصبح خطوة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع”.جاء ذلك تعليقا على التقارير حول أن أوكرانيا توجهت إلى الولايات المتحدة بطلب نشر أنظمة صواريخ ثاد […]

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