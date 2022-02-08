2022/02/08 | 13:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0jheO_khnLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ابني أبكم وتعرض لحادث سيارة وأراجع راتب إعانة ماكو".. أحمد حاج يتواصل لمساعدتها بالرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ابني أبكم وتعرض لحادث سيارة وأراجع راتب إعانة ماكو".. أحمد حاج يتواصل لمساعدتها بالرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).