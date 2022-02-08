2022/02/08 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت محافظة بغداد، الثلاثاء، صدور اوامر ادارية خاصة بالتعيينات على ملاكات التربية.واكد بيان للمحافظة اطلعت عليه /المعلومة/، انها “لم تصدر اي امر اداري خاص بالتعيين بصفة “معلم جامعي” على الملاكات التدريسية في العاصمة، وان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من وثائق تحت عناوين اوامر ديوانية تخص التعيين هي وثائق مزورة”.ودعت محافظ بغداد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد توضح حقيقة صدور اوامر تعيين على ملاك التربية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد توضح حقيقة صدور اوامر تعيين على ملاك التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).