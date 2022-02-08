بينهم وزير.. أوامر قبض واستقـدام بحق مسـؤولين سابقين كبار بالأوقاف

2022/02/08 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، عن صدور أوامر قبضٍ

واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين

السابقين، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر

شملت وزيراً ورئيس أحد دواوين الأوقاف

ورئيس مجلس مُحافظةٍ.

وأشار

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