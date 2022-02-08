مستشار الرئيس بارزاني: مقاطعة التيار الصدري لجلسة البرلمان تدعم موقف زيباري

2022/02/08 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار مسعود بارزاني وعضو وفد

الحزب الديمقراطي الكردستاني الى

بغداد، مسعود حيدر، ان مقاطعة التيار

الصدري للجلسة النيابية أمس تدعم مرشح

الحزب هوشيار زيباري.

حيدر قال لشبكة رووداو الإعلامية

تابعتها

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