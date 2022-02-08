سفير جمهورية التشيك يزور كربلاء : المدينة المقدسة موقع متميز للاستثمار الامين

2022/02/08 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي سفير جمهورية التشيك

السيد بيتر شتيبانيك في ديوان المحافظة

اعرب المحافظ عن استعداده للتعاون مع

جمهورية التشيك خصوصا ضمن البرنامج

الصحي الذي تمتلك

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