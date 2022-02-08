نائب سابق: طلب الحلبوسي ارسال الموازنة “شو اعلامي” لا يمت للقانون بصلة

2022/02/08 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف عضو اللجنة المالية النيابية السابقة شيروان ميرزا، الثلاثاء، مطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لحكومة تصريف الاعمال بارسال مسودة قانون الموازنة بالاستعراض الاعلامي، مبينا ان الجميع يعلم انه يستيحل ارسال موازنة من قبل حكومة تصريف اعمال.وقال ميرزا في تصريح لـ/المعلومة/، ان “القانون يحتم على الحكومة ارسال الموازنة في تشرين الاول من كل […]

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