الاتحاد الوطني: إدارة البلاد من قبل أحزاب ناشئة صعب جدا

2022/02/08 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الثلاثاء، أن هناك أحزابا لها دور كبير في العملية السياسية بعد عام 2003.وقال الشيخ رؤوف في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "لايمكن إلغاء دور الأحزاب الكبيرة التي شاركت بإسقاط نظام صدام حسين وساهمت بكتابة الدستور وبناء العملية السياسية بعد عام 2003".

وأضاف أن "إدارة البلاد من قبل أحزاب ناشئة صعب جدا، في ظل الظروف الحالية، فالعراق يحتاج للخبرة للخروج من المعضلات الكبيرة، والاتحاد الوطني والإطار التنسيقي لهم مواقف كبيرة لايمكن تجاوزها، بحجة حكومة الأغلبية".

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