صدور أوامر قبض واستقـدام صادرة بحق مسـؤولين سابقين كبار

2022/02/08 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية.

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