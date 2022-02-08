العكيلي: رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قتلة الساعدي إشارة على عجز الحكومة

2022/02/08 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , اعلان مجلس القضاء الأعلى رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قتلة القاضي احمد الساعدي في محافظة ميسان إشارة غير مباشرة على عجز حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، محذرا من وجود مؤامرة خطيرة تستهدف المحافظات الجنوبية.وقال العكيلي في تصريح لـ / […]

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