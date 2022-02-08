2022/02/08 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الأحد، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياشين خضير ، مؤكداً أن مرحلة الإصلاح بدأت ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين.

وأكد مكتبه الإعلامي في بيان أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكذلك اللجان النيابية المزمع تشكيلها بعد فترة، ستراقب وبدقة كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة”.

وطالب الزاملي بـ”ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين مجلس النواب والجهات الرقابية للتدقيق في عمل مؤسسات الدولة والكشف عن مواطن الفساد والخلل فيها”، داعياً الى “استمرار وفاعلية ديوان الرقابة في كشف ملفات الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام”.

فيما تعهد بـ”إجراء زيارة لمقر الديوان”، مشدداً على “دور الديوان في الجانب الرقابي بشكل يعكس عراقة هذه المؤسسة ورصانة تقاريرها وكفاءة موظفيها”.

وأكد أن “عمل ديوان الرقابة المالية يجب أن يعتمد على الاستقلالية التامة، بعيداً عن التأثيرات الخارجية والشخصية والحزبية”، لافتاً الى أن “مرحلة الإصلاح بدأت ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة”.

وأبدى الزاملي “كافة التسهيلات اللازمة لعمل ديوان الرقابة المالية بما يُمكنها القيام بعملها بكل حيادية ومهنية وشجاعة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: مرحلة الإصلاح بدأت وستنتهي بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: مرحلة الإصلاح بدأت وستنتهي بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).