عاجل| بالوثيقة.. البرلمان يقرر إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/08 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يقرر إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد

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