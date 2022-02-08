شائعات وفيديوهات مغلوطة تحيط بجنازة الطفل ريان

2022/02/08 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من وفاته وتشييعه لاحقا، لا تزال المعلومات المضللة بشأن الطفل المغربي ريان تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تماما كالنار في الهشيم.

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