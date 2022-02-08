المستشفيات المتهالكة وكورونا… تحالف يقتل العراقيين

2022/02/08 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد جميل ابراهيم يتفق جميع العراقيين أن الواقع الصحي في العراق سيئ جدا والمؤسسات الصحية متهالكة وتعتبر ضمن تركات النظام السابق في ظل الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي ومع تأسيس نظام لعراق جديد كان يفترض أن يوضع بحسبان القائمين على “بناء الدولة العراقية الجديدة” التركيز على قطاعين مهمين في بناء وحماية المجتمع […]

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