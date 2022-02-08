اتحاد الكرة: لم نستقر على اسم مدرب المنتخب الوطني حتى الان

2022/02/08 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، عدم استقراره على اسم المدرب الحديد للمنتخب الوطني.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، سيعقد اجتماعاً يوم غد الاربعاء من اجل حسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني”.وبين ان “اتحاد الكرة لم يستقر على الاسم النهائي للمنتخب الوطني حتى […]

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