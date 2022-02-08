علاوي يقرع ناقوس الخطر من اندلاع اقتتال داخلي في العراق

2022/02/08 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي ،اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الى مراعاة الظروف التي يمر بها العراق والحفاظ على وحدته وسيادته.

وحذر علاوي من انزلاق الأمور الى حافة الاقتتال الداخلي، وقال في بيان ان التعنت والمصالح الشخصية اوصل الامور الى طريق مسدود، وان الارتهان لإرادات خارجية السبب الرئيس لذلك، مشدداً على ضرورة وضع حدٍ للتدخلات الإقليمية.

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