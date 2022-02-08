كتلة الديمقراطي تطالب بمنح المنصب الشاغل لمُقرّر البرلمان للمكون الأيزيدي

2022/02/08 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعطالبت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الثلاثاء، بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب للمكون الأيزيدي.وقال النائب عن الكتلة محما خليل في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نطالب بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب الى المكون الأيزيدي"، مبيناً أنه "تم منح المكون المسيحي أمس منصب مُقرر المجلس لذلك هناك منصب شاغل ونطالب بمنحه الى المكون الأيزيدي". وأضاف خليل أن "هيئة الرئاسة والكتل السياسية سوف تصطف معنا ومع مطلبنا لما ألمَّ بالمكون من انهاكات كثيرة".

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