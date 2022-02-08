2022/02/08 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة اجتماع نيابي رفيع لاختيار أعضاء اللجان في مجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.

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