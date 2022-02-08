بالوثيقة.. إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/08 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد، ولمدة 3 أيام.

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إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أولاً على النور نيوز.

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