قانوني تعقيبا على إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية: مزقوا الدستور!

2022/02/08 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الخبير القانوني امير الدعمي، الثلاثاء، القوى السياسية الى انهاء العمل بالدستور وتمزيقه عقب قرار مجلس النواب باعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال الدعمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فتح باب الترشيح مجددا من قبل مجلس النواب للتنافس على رئاسة الجمهورية هو طعن بالدستور وليس خرق للدستور فحسب”.واضاف انه “لا يوجد اي […]

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