الزوبعي: الوقف السني اصبح يافطة يتم من خلالها سرقة الثروات

2022/02/08 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، الثلاثاء، تحول ديوان الوقف السني الى مشروع للسرقة والتجارة، داعيا رئيس الحكومة الى وضع شخصية ادارية لانهاء الفساد فيه.وقال الزوبعي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوقف السني اصبح يافطة يتم من خلالها سرقة الثروات رغم عدم حق لاي احد التحكم باموال الوقف السني نهائيا”.واضاف […]

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