لهذا السبب.. العنكوشي يحضر جلسة مجلس الوزراء

2022/02/08 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الديوانية الرياضي، حضور رئيس النادي حسين العنكوشي، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء،.وذكر النادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “رئيس النادي حسين العنكوشي، حضر اجتماع مجلس الوزراء بحضور عام مجلس الوزراء وبحضور وزير الشباب والرياضة والنواب”.واضاف البيان ان “العنكوشي دخل الاجتماع حاملاً معه ملف ملعب السنبلة وملفات اخرى تخص […]

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العنكوشي يحضر جلسة مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

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