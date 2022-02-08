شاهد.. رجل مشلول يتمكن من المشي مجدداً بفضل هذا الاختراع

2022/02/08 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمح دراسة جديدة لتحفيز الحبل الشوكي للمشاركين المصابين بالشلل بالوقوف والمشي مرة أخرى.ويستخدم الباحثون تقنية الأقطاب الكهربائية لتنشيط عضلات المشاركين، مما يسمح لهم بالوقوف.ويأمل الباحثون أن تكون التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع في غضون 3 أو 4 سنوات

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