التقاعد تصدر تنويها بشأن الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة

2022/02/08 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة التقاعد الوطنية تنوه بعدم وجود أي توجيهات بخصوص استبدال الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة لنفاذها"، مؤكداً أن "العمل جار بالوقت الحاضر لحين نفاذ الصلاحية".

ودعا المكتب "المتقاعدين الى الاعتماد على المواقع الرسمية للهيئة في نشر الأخبار التي تخص التعليمات الصادرة منها".

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