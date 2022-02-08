فساد السفارات .. السفارة العراقية بالنمسا انموذجا !

2022/02/08 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي … مافيا الفساد والفساد التي تعشعش في وزارة الخارجية منذ سنين طويلة ولا اصلاح يلوح في الافق.يتم حرق المليارات بمصروفات مالية ما انزل الله بها من سلطان فيما يئن ملايين الشعب من الجوع والفقر والحرمان لا وجود للردع ولا محاسبة للسفارات التي تهين المواطن العراقي ولا اهتمام وبدون متابعة لتلك […]

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