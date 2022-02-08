خطيب زاده: نحن بانتظار تحديد موعد جولة جديدة من المحادثات مع السعودية

2022/02/08 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت إيران استعدادها لاستئناف المحادثات مع السعودية، مشيرة إلى أنها تنتظر تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات التي تستضيفها بغداد.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان بلاده ترحب بالتحركات والجهود الدبلوماسية للحكومة والشعب العراقي لنشر ثقافة الحوار مشيرا إلى أن موعد المحادثات المقبلة “متعلق بإرادة الرياض، وحينما تتبلور هذه الإرادة لديها ستنعقد جولة جديدة من هذه المحادثات.

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