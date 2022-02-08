2022/02/08 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اندلع حريق هائل في ميناء عسلوية بجنوب إيران ،اليوم الثلاثاء، والتهمت النيران 7 سفن تجارية وشحن، من دون وقوع خسائر بشرية.
وقال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إنه تم احتواء الحريق واخماده بعد 4 ساعات من الجهد، بسبب العمق الضحل للرصيف.
وأشار إلى أن الرياح تسببت بانتشار الحريق، لكنه لم يحدد السبب في اندلاع الحريق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم 7 سفن داخل ميناء إيراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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