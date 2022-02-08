النيران تلتهم 7 سفن داخل ميناء إيراني

2022/02/08 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق هائل في ميناء عسلوية بجنوب إيران ،اليوم الثلاثاء، والتهمت النيران 7 سفن تجارية وشحن، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إنه تم احتواء الحريق واخماده بعد 4 ساعات من الجهد، بسبب العمق الضحل للرصيف.

وأشار إلى أن الرياح تسببت بانتشار الحريق، لكنه لم يحدد السبب في اندلاع الحريق.

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