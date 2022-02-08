الفياض يناقش 3 ملفات مهمة مع القيادات الأمنية في ديالى

2022/02/08 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر امنية وحكومية مطلعة ،اليوم الثلاثاء، عن ثلاث ملفات ناقشها الفياض في زيارته لديالى.

وقالت المصادر ان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عقد اجتماعا مهما في مقر عمليات ديالى مع القيادات الأمنية، ناقش التنسيق الاستخباري والميداني بين الحشد وبقية التشكيلات ومعالجة ملف الفراغات بين ديالى وصلاح الدين وبغداد ودعم القرى المحررة.

واشارت الى ان زيارة الفياض تأتي في إطار تعزيز امن ديالى بعد الخروقات في الحاوي والعبارة في الاسابيع الماضية.

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