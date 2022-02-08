منظمة حقوقية تدعو الحكومة لتحقيق شفاف بشأن 491 جثة

2022/02/08 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت مؤسسة تعنى بضحايا الرأي في العراق عن اسفها لاستمرار عجز السلطات العراقية بالكشف عن مصير مجموعة من الصحفيين والناشطين المغيبين منذ عدة سنوات.

ودعت مؤسسة بغداد في بيان الحكومة العراقية للتحقيق العادل والشفاف بدفن 491 جثة مجهولة الهوية تم دفنها على تسع وجبات بفترات متقاربة خلال عامي 2020 – 2021 في مقابر محمد سكران وكربلاء والنجف.

وقالت ان الجثث دفنت في الفترة التي تلت الحراك الشعبي، ما يتطلب مكاشفة الرأي العام بعائدية هذه الجثث واسباب تقييدها مجهولة الهوية.

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