التقاعد تنوه بشأن الهويات والبطاقات الالكترونية القديمة

2022/02/08 | 14:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها تنوه بعدم وجود أي توجيهات بخصوص استبدال الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة لنفاذها، مؤكدة ان العمل جار بالوقت الحاضر لحين نفاذ الصلاحية.ودعا البيان، المتقاعدين، الى الاعتماد على …

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