14 منها في المستوى الأعلى خطورة.. ما تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل فيروس كورونا؟

2022/02/08 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تحديثًا، الإثنين، للقائمة التي توضّح تقييمها لمستويات خطر فيروس "كوفيد-19".ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في هذا الإنفوجرافيك.

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