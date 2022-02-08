2022/02/08 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله ،اليوم الثلاثاء، الحصول على تطمينات من الحكومة العراقية لصرف المستحقات المالية للفلاحين.

وقال عبد الله في تصريح صحفي، “على ضوء الجلسة التداولية لمجلس النواب يوم أمس الاثنين لاستضافة وزيري التجارة والزراعة، تمت استضافة الوزراء اليوم، وتمت مناقشة مجموعة من المسائل”، مؤكداً أن “القطاع الزراعي مهم جدا يضمن الأمن الغذائي العراق”.

وأضاف أن “هناك الكثير من المشاكل تم طرحها خلال استضافة الوزراء من ضمنها مستحقات الفلاحين، وكانت هناك استجابة من قبل الوزراء”.

وتابع عبدالله بالقول “نأمل ان يكون هناك تعاون مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاخوان يعلن الحصول على تطمينات من الحكومة لصرف مستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاخوان يعلن الحصول على تطمينات من الحكومة لصرف مستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).